Plus qu'une prolongation : l'annonce du Standard pour améliorer l'expérience de ses supporters à Sclessin

Cette saison doit être celle du renouveau pour le Standard. Le club pense également à ses supporters.

Malgré le changement de régime en cours au Standard, certains partenariats sont appelés à perdurer. Les Rouches ont ainsi annoncé ce midi la prolongation de leur collaboration avec Mertens-Mathy jusqu’en juin 2035. Spécialisée dans le secteur des boissons et de l'alimentation, Mertens-Mathy est actif au Standard depuis 2018.

Jusqu'ici, la compagnie assurait la gestion des boissons dans l’ensemble des bars du stade. En plus de la prolongation, le partenariat s'en voit également élargi. Désormais, Mertens-Mathy sera également en charge de l’ensemble de l’offre de restauration au cœur de l'enceinte.

De nouveaux espaces

Giacomo Angelini, le CEO du Standard, s'en réjouit : "Grâce à cet accord à long terme, de nouveaux produits, de nouveaux espaces et des expériences innovantes verront progressivement le jour dans les mois et années à venir.

Céline Mertens et Stéphanie Mathy, Administratrices de Mertens-Mathy, partagent son enthousiasme : "Ce partenariat durable nous permet de construire, main dans la main, une expérience fan unique, immersive et évolutive. Ensemble, nous allons repenser les espaces, enrichir l’offre et proposer des moments forts pensés sur le long terme, avec enthousiasme et ambition".

Le club entend donc continuer à repenser les espaces dédiés aux supporters pour leur garantir une meilleure expérience. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la traditionnelle action du club pour son Fan Day. Le Standard appelle ainsi à nouveau ses sympathisants à donner de leur sang pour sauver des vies ce dimanche, en collaboration avec la Croix-Rouge.