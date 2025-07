35 joueurs et des nouveaux visages : qui sont les 7 grands talents appelés par Besnik Hasi pour le stage d'Anderlecht ?

Besnik Hasi a emmené 35 joueurs, dont sept "nouveaux" jeunes du centre de formation. Qui sont-ils et que peuvent-ils apporter au noyau A ? Analyse.

Comme le veut la coutume, le Sporting d'Anderlecht a convoqué plusieurs jeunes de son centre de formation pour son stage estival aux Pays-Bas. 35 joueurs ont été appelés, dont "nouveaux" produits de Neerpede. Le principal absent est César Huerta, qui a droit à quelques jours de repos après sa victoire à la Gold Cup avec le Mexique. Mais qui sont ces sept joueurs qui pourraient, à terme, intégrer pleinement l'équipe première ? Analyse.

Kaïs Barry (19 ans, défenseur central)

Fils de l’ancien international Copa Barry, il a montré de la fébrilité dans les rencontres qu’il a disputées, même s’il laisse entrevoir certaines qualités. Il semble, à ce stade, moins proche du groupe A que d'autres défenseurs centraux, et sa présence pourrait surtout répondre à un besoin numérique pour ce stage. Par ailleurs, Hasi souhaite encore renforcer ce secteur, ce qui pourrait indiquer un retour de Barry avec les U23 à court terme.

Nunzio Engwanda (17 ans, défenseur central)

Cela fait quelque temps qu’il est présenté comme un joueur à surveiller de près pour le groupe A, et ce malgré son jeune âge. Il semble disposer d’un potentiel technique supérieur, bien que parfois perçu comme un peu nonchalant, ce qui pourrait ne pas correspondre aux attentes de Hasi. Compte tenu de la jeunesse actuelle de l’axe Hey-Simic, et de la progression de Zoumana Keita, il paraît peu probable qu’Engwanda s’impose dès cette saison, mais une intégration progressive au groupe A semble envisageable.

Basile Vroninks (18 ans, arrière droit)

Ses perspectives sont sans doute liées à la situation de ses concurrents directs : Sardella a connu des soucis physiques récurrents, et Foket n’a pas convaincu. Même si Camara est arrivé pour occuper le côté droit, Vroninks pourrait tirer son épingle du jeu en tant qu’option numéro trois, notamment s’il confirme les bonnes impressions laissées contre WS Lauwe. Son profil pourrait lui permettre de grappiller du temps de jeu en cas d’absences ou de réaménagements défensifs.

Devon De Corte (19 ans, milieu offensif)

Joueur techniquement intéressant, comme en témoigne une action remarquée contre Larnaca, il constitue l’une des surprises de la sélection pour ce stage. Il n’était pas particulièrement en vue statistiquement en U23, ce qui rend sa présence ici d’autant plus intrigante. Cela dit, une percée immédiate en équipe première semble prématurée. Toutefois, avec les possibles départs de Verschaeren et Stroeykens, il pourrait bénéficier de quelques minutes en début de saison, d’autant qu’il semble plus prêt physiquement que d’autres jeunes comme Tajaouart.

Anas Tajaouart (19 ans, milieu de terrain)

Doté d’une excellente technique, d’une bonne vision du jeu et d’une vraie qualité dans le dernier geste, il impressionne balle au pied. En revanche, son déficit physique actuel interroge quant à sa capacité à s’imposer rapidement en D1A ou en Europe. Son avenir immédiat dépendra sans doute de sa progression dans ce domaine. Dans un milieu bien structuré et complémentaire (avec des profils travailleurs comme Saliba ou Llansana), il pourrait néanmoins trouver sa place et exprimer ses qualités.

Ibrahim Kanaté (18 ans, ailier gauche)

Sa vitesse et son explosivité sont des atouts rares dans l’effectif actuel. Il pourrait devenir une véritable arme en sortie de banc, capable de dynamiter une défense en fin de match. Il semble plus discipliné qu’on ne pourrait le penser au premier abord. Une montée en puissance dans un rôle de supersub paraît réaliste à court terme. À plus long terme, son évolution pourrait aussi dépendre d’un éventuel départ d’Angulo, avec qui il partage certaines zones d’influence.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de Neerpede, il vient tout juste d’avoir 16 ans. Même si on l’a peu vu à l’œuvre, ses qualités naturelles laissent entrevoir un potentiel qui pourrait rappeler celui d’un Duranville (sans les blessures). Anderlecht devra sans doute se montrer prudent et structuré dans sa gestion, pour ne pas précipiter les étapes. Avec le manque d’ailiers percutants actuellement dans l’effectif, il pourrait rêver à quelques apparitions, mais l’objectif prioritaire semble être une première saison pleine en U23.

Cette liste ne prend donc pas en compte Nathan De Cat, bien présent au stage mais déjà connu et proche du noyau A malgré ses 16 ans à peine, ainsi qu'Elyess Dao (18 ans), qui n'est pas un produit de Neerpede puisqu'il est arrivé d'Angers fin janvier. Ibrahim Kanaté est dans une situation similaire, mais ce dernier semble bien plus proche du noyau A.