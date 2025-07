📷 Le clin d'œil de Kylian Mbappé au PSG avant ses retrouvailles avec son ancienne équipe !

Place aux retrouvailles avec le PSG pour Kylian Mbappé, ce mercredi soir. Le buteur français semble prêt, comme en témoigne sa dernière story Instagram.

Kylian Mbappé retrouvera le Paris Saint-Germain ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Meilleur buteur de l'histoire du club français, il jouera pour la première fois contre son ancienne équipe depuis son départ.

Le buteur français a d'ailleurs proposé un petit clin d'œil au PSG sur son compte Instagram. Il a partagé une photo en story où l'on peut l’apercevoir avec un maillot parisien.

Kylian Mbappé 🇫🇷 s’affiche avec les couleurs du PSG à quelques heures des retrouvailles avec son ancien club. 👀❤️💙



📲 story IG pic.twitter.com/ZwPiFccMgo — Actu Foot (@ActuFoot_) July 9, 2025

De retour en pleine forme après être tombé malade, le Français aura certainement à cœur de réaliser une bonne prestation contre ses anciennes couleurs. En deux matchs disputés, le Madrilène a déjà été décisif à une reprise dans cette compétition.

C'était face à Dortmund en quart de finale : il avait inscrit le but du 3-1 à la 90+4e avant que Guirassy ne réduise l'écart à 3-2 quatre minutes plus tard. Pour le moment, Mbappé n'a pas encore connu de titularisation dans ce tournoi. Il est simplement monté au jeu en huitième contre la Juventus (22 minutes de jeu) et en quart de finale contre le BVB (23 minutes de jeu).

Sera-t-il titulaire pour la première fois contre ses anciennes couleurs ? Réponse ce soir. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure belge) au Stade MetLife.