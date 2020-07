🎥 L'ancien Anderlechtois Trezeguet sort Aston Villa de la zone rouge

AprÚs la lourde défaite de Watford, Aston Villa pouvait reprendre la main dans la course au maintien. Ils ont su faire tomber Arsenal pour encore espérer.

Aston Villa recevait Arsenal et la donne était claire pour les locaux: il fallait l'emporter pour dépasser Watford à la différence de but.

Alors les coéquipiers de Samatta (titulaire) ont sorti le bleu de travail. Certes, ils n'ont pas eu le ballon, mais Arsenal a possédé dans le vide: les Gunners n'ont pas eu le moindre tir cadré. Les Villans se sont battus sur chaque balle, dans chaque duel, pour chaque centimètre carré.

Offensivement, ils en ont eu quelques-unes comme on peut dire. Sur un corner mal dégagé, Trezeguet a claqué une volée qui vaut de l'or. C'est le seul but du match, il rapporte trois points qui permet, pour un but, de passer devant Watford. C'est le troisième but en trois rencontres pour l'Egyptien.

1⃣-0⃣ |Opération maintien lancée



Trezeguet, encore lui, met les Villans sur la bonne voie pour continuer d'exister en Premier LeagueđŸ˜±đŸ”#AVLARS pic.twitter.com/sBDLw4HORI — VOOsport (@VOOsport) July 21, 2020

Cette victoire....."Arsenal" permet donc à Villa de garder la main. Lors de la dernière journée, Villa se déplacera à West Ham alors que Watford recevra.... Arsenal qui aura la finale de la Cup en tête. Ce match sera la dernière chance pour Arteta et ses hommes de se retrouver en Europa League la saison prochaine.