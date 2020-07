Officiel : Alvaro Negredo signe chez un promu de Liga

Le champion d'Europe Alvaro Negredo est de retour en Liga, à 34 ans. Le club de Cadix, promu, a annoncé l'arrivée de l'ancien du FC Séville et de Manchester City.

Libre au terme de son bail à Al-Nasr (Émirats Arabes Unis), Alvaro Negredo (34 ans) est le nouvel attaquant de Cadix, promu en Liga. L'ancien buteur de Séville, Manchester City ou encore Valence retrouve l'Espagne quatre ans plus tard, et signe à Cadix pour une saison (plus une en option).