Kylian Mbappé donne de ses nouvelles

Ce vendredi soir, le PSG a remporté sa treizième Coupe de France en s'imposant face à l'AS Saint-Etienne (1-0), mais le champion de France a vu son attaquant sortir sur blessure à la 33ème minute de jeu.

Kylian Mbappé a été sévèrement touché à la cheville suite à un vilain tacle de Loïc Perrin. Le champion du monde 2018 a ensuite été aperçu en béquilles quelques minutes plus tard avec une attelle pour protéger sa cheville et devait passer des examens à l'issue de la rencontre. En attendant les résultats de ces derniers, le joueur parisien a adressé un message de remerciements pour les nombreux messages de soutien qu'il a reçu ces dernières heures.

"Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end", a ainsi confié Mbappé sur son compte Twitter.