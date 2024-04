Hein Vanhaezebrouck n'oublie pas si facilement le cirque de fin de saison au moment d'affronter Westerlo

La Gantoise reçoit Westerlo ce samedi soir et Hein Vanhaezebrouck n'a pas oublié l'attitude des Campinois contre Genk. Mais il se concentre sur les points à prendre.

La Gantoise est très bien placée dans ces Europe Playoffs, avec 6 points d'avance sur le KV Malines. Mais tout peut encore arriver dans les 4 matchs qu'il reste à jouer. "Ce n'est pas encore fini. Il reste des matchs à jouer. On sait que si on gagne nos matchs à domicile, ce sera fait", reconnaît Hein Vanhaezebrouck dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Malines a besoin de 7 points pour nous dépasser. Mais tout peut arriver : regardez Malines-Westerlo. Une décision arbitrale stupide a permis à Malines de gagner. Ca pourrait arriver ici aussi", pointe le coach des Buffalos.

"C'est aussi toujours dangereux, dans ces mini-championnats, parce que si vous avez joué contre et battu les deux concurrents directs, vous risquez de les sous-estimer en les retrouvant après", continue Vanhaezebrouck. "Nous devons rester pleinement concentrés".

Lors du match aller, à Westerlo, les joueurs de La Gantoise ont moqué ceux de Westerlo en revisitant les fameuses 6 dernières minutes de jeu face à Genk en phase classique. Le club campinois s'était contenté du match nul, qui faisait les affaires de tout le monde - sauf de Gand.

"On ne peut pas toujours revenir sur le passé. Mais bien sûr que ça reste dans un coin de nos têtes", sourit Hein Vanhaezebrouck. "Notre but est qu'ils ne prennent aucun point contre nous et on va tout mettre en oeuvre pour ça".