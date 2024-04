Le VAR, pas une fatalité ? Un petit championnat européen résiste encore et toujours...

L'assistance vidéo pour l'arbitrage paraît naturelle désormais, au point où on en oublierait qu'il y a quelques années, elle n'était qu'un vague concept très critiqué. En Suède, on continue à y résister.

Que serait la vie sans la VAR ? Les arbitres de Jupiler Pro League ne se posent même plus la question. Les supporters, eux, se rappellent d'une époque où ils pouvaient célébrer chaque but sans y repenser à deux fois et sans être suspendus à la décision finale d'une équipe vidéo.

D'une époque, aussi, où les hors-jeux et les fautes passaient plus souvent inaperçus, au profit peut-être des émotions. Sauf véritable séisme dans le monde du football, il n'y aura cependant pas de machine arrière : l'assistance vidéo est là pour de bon.

Mais un pays a décidé de ne pas mettre en place de VAR, et a encore récemment confirmé ce choix. Les clubs professionnels de Suède ont encore une fois voté contre l'introduction de la Vidéo-Assistance pour Référés, à 18 sur 32 voix.

Pas de VAR en Suède

Une décision unique en Europe. La Suède sera la seule fédération européenne à ne pas disposer de la VAR, y compris en Coupe d'Europe. "La VAR n'est pas imposée par l'UEFA, nous sommes donc libres de prendre notre propre décision", rappelle le président de la fédération suédoise, Fredrik Reinfeldt.

Ce dernier est pourtant, à titre personnel, favorable à l'introduction de la vidéo. Mais il dit "respecter le choix" des clubs suédois (dont beaucoup sont propriétés, à 51%, de leurs supporters). Un "modèle démocratique dont nous sommes fiers et que nous devons protéger", assure Johan Lindvall, président de la Allsvenskan, le championnat suédois.

En Norvège, l'assistance vidéo n'a été introduite que la saison passée, pour des résultats très critiqués. La révolte viendra-t-elle de Scandinavie ?