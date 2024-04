Excellente nouvelle : un an plus tard, deux Diables Rouges vont retrouver la Premier League

C'est officiel : Leicester City va retrouver la Premier League la saison prochaine. Wout Faes et Dennis Praet ne seront restés qu'un an dans le purgatoire de la Championship.

Il y a un an, Leicester City, champion surprise en 2016, passait du rêve au cauchemar. Les Foxes étaient relégués en Championship, et avec eux les deux Belges Wout Faes et Dennis Praet. Mais ce passage au purgatoire n'aura duré qu'un an.

Sans jouer, ce vendredi, Leicester a en effet été mathématiquement assuré de monter à la faveur de la large défaite de Leeds United à QPR (4-0). Les Foxes sont premiers et désormais certains de terminer à l'une des deux premières places du classement.

Leicester se déplace à Preston North End ce lundi et pourra y enfoncer le clou, car il va désormais falloir remplir un dernier objectif : être sacré champion, en plus d'être promu.

Pour les superstitieux et amateurs de symbolique, cette montée en Premier League se fait exactement 10 ans après celle de 2013-2014... qui avait été suivie deux ans plus tard d'un titre de champion d'Angleterre. Les supporters du club n'en demanderont pas tant.

Wout Faes aura joué un grand rôle dans la remontée de Leicester, ayant joué 41 matchs de Championship sur les 44 disputés jusqu'ici. Dennis Praet, lui, n'a disputé que 17 matchs en D2 anglaise, le plus souvent des montées au jeu.