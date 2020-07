La nature de la blessure de Kylian Mbappé est connue

La blessure du champion du monde a affolé la planète football ce vendredi soir.

Kylian Mbappé s'est blessé suite à un tacle appuyé de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE (1-0) et avait quitté ses partenaires à la demi-heure de jeu. L'international français souffre d'une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie.

Mbappé ne devrait à priori pas jouer la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais le 31 juillet. Sa participation pour le quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta le 12 août reste incertaine.