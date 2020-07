Leicester a loupé la C1, mais ce n'est pas ce que retient le coach de Tielemans et Praet

La fin de saison délicate des Foxes n'a pas fait oublier à Brendan Rodgers l'essentiel.

Longtemps bien installé sur le podium de la Premier League, le club de Youri Tielemans et Dennis Praet a payé au prix fort une dernière partie de saison compliquée. Dépassé dans la dernière ligne droite par Chelsea et Manchester United, Leicester City ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

Mais ce ne sont pas des regrets qu'il y avait dans les propos de Brendan Rodgers, dimanche soir. "On a réalisé la deuxième meilleure performance de l'histoire du club en Premier League, on jouera l'Europa League la saison prochaine et je suis très excité par tout ça", insiste-t-il.

Arrivé il y a un an et demi, le Nord-Irlandais estime même être en avance sur les temps de passage prévus. "L'Europe arrive pplus tôt que ce qu'on pensait et ce sont des expériences qui vont aider le groupe à grandir", ajoute-t-il.