Vertonghen prend congé de Tottenham: "Une triste journée"

Jan Vertonghen n'est donc plus un Spurs. Le défenseur des Diables Rouges n'a certainement pas eu les adieux qu'il méritait, mais il a tenu à dire "au revoir" sur les réseaux sociaux.

Triste fin pour le mariage entre Tottenham et Jan Vertonghen. Non seulement le défenseur de 33 ans n'est pas monté au jeu dans le duel qui opposait ce dimanche son équipe à Crystal Palace, mais dans un stade vide il n'a pas non plus faire ses adieux aux supporters.

Du coup, le Diable Rouge a laissé un message sur son compte Twitter: "Mon temps au club prend fin. C'est une triste journée pour de nombreuses raisons. Les amis que je me suis fait ici me manqueront, tout comme le personnel qui fait fonctionner le club, ce stade incroyable et bien sur vous les supporters. Merci pour le soutien au fil des ans. Vous avez été incroyables. Nous avons eu beaucoup de souvenirs incroyables, mais maintenant c'est un au revoir".

Au total, Il aura joué 315 rencontres pour le compte des Spurs en 8 ans, avec 15 buts à la clé. Sa dernière minute de jeu aura été le 15 juillet contre Newcastle, lors de la victoire 1-3 de son équipe.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 27, 2020