Mikel Arteta extatique : "Le plus beau jour de ma carrière"

Arsenal a surclassé Chelsea en finale de la FA Cup et Mikel Arteta a remporté son premier titre à la tête des Gunners.

Mikel Arteta est arrivé à Arsenal en décembre 2019 et au terme de mois parfois compliqués, l'Espagnol est parvenu à soulever son premier trophée : la 14e FA Cup de l'histoire des Gunners, qui ont dominé Chelsea ce samedi en finale. "Je crois que c'est le plus beau jour de ma carrière, oui. Je suis très fier de ce qu'on a accompli, en sachant tout ce que nous avons dû traverser", déclare Arteta à Skysports.

"Pour moi personnellement, cela a été tellement dur ces six derniers mois, en raison d'un tas de choses qui nous sont arrivées (Mikel Arteta avait été le premier membre d'une équipe de Premier League à être testé positif au Covid-19, nda). Mais j'avais une mission en arrivant : persuader les joueurs et le staff que nous pouvions y arriver", se réjouit l'Espagnol. "Il fallait changer notre énergie, notre mentalité, et rien que de voir mes joueurs célébrer ensemble dans le vestiaire me prouve que nous y sommes arrivés. Nous pouvons réussir de grandes choses et gagner des titres ensemble".