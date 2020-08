Les incroyables statistiques de Kevin De Bruyne en Premier League !

Fraîchement élu meilleur joueur de la saison en Premier League, Kevin De Bruyne a réalisé une saison stratosphérique en Angleterre. Les chiffres en témoignent.

Malgré l'élimination de Manchester City hier soir en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais, Kevin De Bruyne a réalisé une saison exceptionnelle avec les Sky Blues (48 matchs, 16 buts, 23 passes toutes compétitions confondues). Par conséquent, le milieu de terrain belge a récemment été élu meilleur de la saison en Premier League. Une distinction confortée par Squawka.

En effet, le site de statistique a révélé un ensemble d'éléments relatifs à la superbe saison du Diable Rouge et a donc logiquement désigné ce dernier comme étant le "Squawka's Player of the Season" (joueur de la saison de Squawka). Parmi les traits de performances révélés, on apprend que, sur l'exercice 2019/2020, en championnat, l'ancien joueur de Chelsea a été à la fois : le meilleur passeur de la saison, le joueur ayant le meilleur total en combinant buts et assists réunis et le joueur ayant créé le plus d'occasions de but. Rien que ça...