"La saison la plus difficile de ma carrière" : Thibaut Courtois se confie après son retour triomphal

Thibaut Courtois s'est offert une superbe revanche en gagnant la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Le gardien belge sort d'une saison minée par une très grave blessure.

Outre ses conflits avec Domenico Tedesco et la Fédération belge de football, Thibaut Courtois a également fait beaucoup parler de lui pour sa victoire en finale de la Ligue des Champions.

Titulaire entre les perches du Real Madrid, il a réalisé les interventions qu'il fallait quant Dortmund poussait. Le Belge termine donc la saison en apothéose.

Cela s'était pourtant très mal passé pour lui l'été dernier, avec une très grave blessure qui allait le laisser sur la touche pendant presque un an. Il s'est exprimé à ce sujet.

"La saison la plus difficile de ma carrière est terminée, mais en même temps, c'est la saison où j'ai le plus appris. Je veux remercier ma famille et mes amis, qui sont toujours là pour m'aider dans les moments difficiles. Mais surtout ma femme Mishel Gerzig, qui a été un soutien fondamental dans les moments les plus difficiles", relate le Nieuwsblad.

Le Belge a également posté une série de photos en story Instagram, dont une accompagnée de ces mots évocateurs écrit par l'une de ses amies : "Toute la douleur, les efforts, la persévérance et les longues journées de rééducation... Je suis fier de toi, mon garçon, félicitations !"

