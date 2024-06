L'Union fait son shopping... à Genk et renforce son noyau A avec un médian très talentueux !

Vice-championne pour la seconde fois en trois saisons, l'Union Saint-Gilloise espère encore jouer les premiers rôles la saison prochaine.

Pour cela, les pensionnaires du Parc Duden doivent construire leur effectif dès maintenant pour déjà palier d'éventuels départs, et se sont tournés vers un joueur... du Jong Genk !

"Kamiel Van de Perre, 20 ans, signe en provenance du Jong Genk. Son contrat y expirait. Il a joué en Challenger Pro League, ces deux dernières saisons, disputant 46 matchs à un niveau professionnel" peut-on lire dans le communiqué de l'Union.

International U18 à douze reprises et capitaine du Jong Genk, le milieu de terrain box-to-box a signé un contrat de quatre saisons dans la capitale. Le départ de Kamiel Van de Perre, qui était étiqueté comme un talent né, fait beaucoup réagir, dans le Limbourg.

On se demande pourquoi le Racing Genk a si facilement laissé partir le capitaine de sa deuxième équipe. À l'Union, le joueur ayant commencé le football au Lierse intégrera l'équipe première, ce qui n'aurait pas été le cas à la Cegeka Arena. La raison majeure de ce transfert, probablement.

Captured at the Marien and committed to Union. Welcome, Kamiel. 🤩 pic.twitter.com/z0f2DdnQuR