Ligue 1 : Monaco accroché par le Stade de Reims et ses Belges

Ce week-end est marqué par la reprise de la saison de Ligue 1. Monaco accueillait Reims au Stade Louis II.

L'ASM et son nouveau coach Niko Kovac se présentait sans Nacer Chadli - non convoqué - pour affronter le Stade de Reims, une des surprises de la saison dernière qui alignait deux Belges : Thomas Foket et le nouveau venu Wout Faes.

Les visiteurs marquaient le coup en ouvrant le score après que Dia en profondeur s’en allait tromper le portier de l'ASM (5e). Monaco encaissait un second but sur une nouvelle erreur défensive laissant Touré doubler la mise d’un tir (21e). Monaco ne lâchait rien à l'image de la reprise de Ben Yedder sur la barre avant la pause. Finalement, Disasi sur corner réduisait le score (45e) juste avant le break.

En seconde période, Monaco restait dangereux et était récompensé de ses efforts lorsque Badiashile égalisait d'un superbe enchaînement (55e). La fin de match offrait des occasions de chaque côté sans buts. En toute fin de match, Wout Faes s'illustrait en sauvant son camp sur une frappe d'Aholou qu'il contrait dans les arrêts de jeu (90e+4).

Finalement, Monaco évite le pire à domicile alors que Reims, efficace et bien en place, est parvenu à résister aux attaques et à la pression monégasque.