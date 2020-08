Un Arsenal new-look prêt à créer la première surprise

Ce samedi, c'est la rentrée en Angleterre avec comme toutes les années le Community Shield en apéritif d'une saison qui part dans le flou le plus total.

Comme chaque année, le Community Shield marque le début de la saison en Angleterre. Ce match oppose ce maedi le vainqueur de la Premier League, à savoir Liverpool, à Arsenal, qui a soulevé de son côté la FA Cup. Les Gunners sortent d’une saison décevante en championnat mais ont sauvé les meubles en remportant cette coupe nationale. L’arrivée de Mikel Arteta semble être bénéfique pour le club londonien, qui devrait être en plus en mesure de conserver leur meilleur joueur, Pierre Emerick Aubameyang, parti pour signer un contrat longue durée avec Arsenal.

Les partenaires de Xhaka ont remporté la FA Cup le 1er août en dominant Chelsea en finale (2-1) grâce à un doublé du Gabonais. Depuis, les Gunners ont disputé une rencontre amicale face au MK Dons (victoire 4-1), qui a vu les premiers pas de l’ancien stéphanois Saliba, censé solidifier une défense très décevante la saison passée.

Liverpool a renoué avec le titre en Angleterre après 30 années d’attente. Les Reds ont livré une saison incroyable pour tranquillement remporter un titre amplement mérité qui couronne deux saisons exceptionnelles (C1 en 2019, PL en 2020). Jurgen Klopp a conservé une bonne partie de ses joueurs clés, seuls Lallana et Lovren ont quitté le club. Les partenaires de Jordan Henderson se sont préparés en Autriche où ils ont disputé deux rencontres amicales face à Stuttgart (victoire 3-0) et face à Salzbourg (nul 2-2).

Klopp a vu un de ses jeunes éléments se mettre en évidence, Rhian Brewster. Auteur de 3 buts lors de ces 2 matchs, le jeune Red avait été prêté la saison passée pendant 6 mois à Swansea où il a enchainé les buts (11). Cette opposition entre Arsenal et Liverpool offre souvent des rencontres spectaculaires avec des buts de chaque côté. L’an passé, les 2 équipes se sont affrontées à 3 reprises : victoire de Liverpool à Anfield (3-1) en PL et en Carabao Cup (5-5, tab), pour un succès des Gunners à l’Emirates au retour (2-1). A noter qu'en plus, Arsenal a fait signé l'excellent ailier de Chelsea Willian.

