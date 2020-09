Officiel : Un défenseur brésilien s'engage avec Arsenal

C'était attendu depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel, Gabriel Magalhaes est un joueur d'Arsenal. D'après le communiqué officiel réalisé par le club londonien, l'international espoir brésilien s'est engagé aujourd'hui pour "une longue durée", même si celle-ci n'a pas été précisée.

Néanmoins, selon les dernières indiscrétions, il semblerait que le natif de Sao Paulo ait signé un contrat courant jusqu'en juin 2024. D'après Transfermarkt, l'indemnité de son transfert est estimée à 26 millions d'euros. Pour rappel, le défenseur de 22 ans arrive en provenance de Lille, qu'il avait rejoint en janvier 2017. En près de trois ans passés au club, il aura porté les couleurs des Dogues à 52 reprises toutes compétitions confondues.

🗞 Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract!