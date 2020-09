Accord entre Luis Suarez et la Juventus Turin !

Après six saisons passées en Catalogne, Luis Suarez pourrait bientôt s'engager avec la Juventus Turin, avec qui il serait même tombé d'accord.

Non désiré par le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, et poussé vers la sortie par le club catalan, Luis Suarez ne devrait pas tarder à trouver un nouveau point de chute pour donner un second souffle sa carrière. L'attaquant uruguyen pourrait bientôt rebondir en Italie, du côté de la Juventus Turin.

En effet, d'après les informations du journaliste Guillem Balague, l'ancien avant-centre de Liverpool aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec la Vieille Dame. Désormais, le joueur de 33 ans attendrait d'être libéré de son contrat, courant jusqu'en juin 2021, par le FC Barcelone avant de s'engager librement avec les Bianconeri. Affaire à suivre...