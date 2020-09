Enorme coup dur pour Bernat et le PSG

Juan Bernat a quitté la pelouse du Parc des Princes de mercredi soir et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout.

Le PSG est dans la tourmente depuis sa finale de la Ligue des Champions et la nouvelle communiquée par le club parisien vient mettre encore un peu plus de doutes dans l'équipe entraînée par Thomas Tuchel.

Juan Bernat, qui a quitté la pelouse en laissant son équipe à 9 contre Metz, souffre d'une rupture du ligament croisé intérieur du genou gauche. Si le PSG n'a pas communiqué à propos de son absence, il semble qu'il ne pourrait retrouver les pelouses que dans 6 mois.

C'est un coup dur supplémentaire pour les Parisiens qui sont dans le trou depuis quelques semaines: 6 joueurs du club ont eu le Covid-19, Neymar et Kurzawa seront suspendus suite au Classique, Di Maria attend encore sa sanction et Mbappé refuse de prolonger. Ajouter à cela deux défaites en championnat dont une contre Marseille et vous devinerez l'état du club champion en titre pour le moment.