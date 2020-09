Un défenseur brésilien serait tombé d'accord avec Manchester United

À l'heure actuelle, Alex Telles fait partie des latéraux les plus en vogue sur le marché des transferts grâce à ses excellentes performances avec Porto. En quatre saisons passées sous les couleurs des Dragões, l'international brésilien a joué 192 matchs, marqué 24 buts et délivré 55 passes décisives.

Alors que le club portugais débutera son exercice 2020/2021 demain soir face à Braga (coup d'envoi à 22h), le défenseur de 27 ans pourrait bel et bien jouer (ou pas) son dernier match avec les Portistas. En effet, d'après les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC Sport, le joueur aurait donné son accord pour rejoindre Manchester United, où un contrat de cinq ans l'attend.

🔴🔴 Alex Telles has agreed a 5-year contract with Manchester United - Premier League club will now seek to agree a fee with FC Porto. PSG are also there, still thinking about whether or not to make a concrete move.