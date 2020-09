Un ancien joueur de Pro League file en deuxième division espagnole

Ancien joueur du Cercle de Bruges, Jordi Mboula a définitivement quitté l'AS Monaco pour rejoindre le Real Mallorca.

Prêté pendant six mois au Cercle de Bruges la saison dernière, Jordi Mboula n'aura pas vraiment convaincu lors de son passage en Pro League avec seulement 8 matchs joués (pour aucun but inscrit) entre décembre et janvier. Après être retourné à l'AS Monaco, l'ancien pensionnaire de la Masia n'a pas fait de vieux os sur le Rocher.

En effet, le jeune attaquant a trouvé un nouveau point de chute puisqu'il s'est engagé avec le Real Mallorca, club de deuxième division espagnole. Pour rappel, le joueur de 21 ans connaît déjà ce championnat pour y avoir évolué entre janvier et juillet du côté de Huesca, formation promue en Liga cette saison. Il a signé un contrat courant jusqu'en juin 2024 avec le club insulaire.