Kane pour Son quatre fois (!), Tottenham rugit sans Toby

En attendant Gareth Bale, Harry Kane et Heung-Min Son ont déjà trouvé le rythme.

Alors que Toby Alderweireld est resté sur le banc, Tottenham aura douté une mi-temps à Southampton. Harry Kane pensait pourtant avoir ouvert le score après moins de dix minutes de jeu, mais son but a été annulé et les Saints ont ensuite pris la main, via l'inévitable Danny Ings, auteur de son onzième but en Premier League, en 2020, à la demi-heure de jeu.

Et Tottenham a dû patienter jusque dans les tout derniers instants de la première période pour revenir au score. Le temps pour Harry Kane de délivrer son premier assist de l'après-midi et pour Heung-Min Son d'égaliser.

Le duo de la rencontre: en seconde période encore, les deux hommes ont remis ça. À trois reprises, Harry Kane a trouvé Heung-Min Son qui a, pour sa part, trouvé le chemin des filets. Et Harry Kane en a rajouté une couche avant de céder sa place pour clôturer le récital des Spurs, alors que Danny Ings a atténué la différence dans les arrêts de jeu sur penalty (2-5).

Quatre assists et un but pour l'un, quatre buts pour l'autre, le Coréen et l'Anglais s'entendent à merveille et ça fait les affaires de Tottenham, qui réagit bien après sa défaite inaugurale à Everton.