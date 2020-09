Les Diables à l'étranger: des buteurs, des passeurs, un blessé et des absents

A quelques exceptions près (l'Inter et Romelu Lukaku, City et Kevin De Bruyne, Wolverhampton et Leander Dendoncker), tous les Diables ont désormais lancé leur saison dans leur club. Et beaucoup d'entre eux se sont mis en évidence, ce week-end, dans leurs championnats respectifs.

En Premier League, en Liga, en Serie A ou encore en Ligue 1, tour d'horizon des prestations de nos Diables Rouges, ce week-end, dans les principaux championnats étrangers.

Le Diable Rouge de la semaine

Absent de notre tour d’horizon lundi dernier (et pour cause puisque c’est... lundi soir qu’il a entamé sa saison), Leandro Trossard est notre Diable Rouge de la semaine. Après avoir inscrit un premier but en début de semaine contre Manchester United, le Limbourgeois s’est mué en passeur, ce week-end et a contribué à la victoire de Brighton & Hove Albion à Newcastle (0-3). Deux titularisations pour un but et un assist: Leandro Trossard semble prêt à faire son trou en Angleterre.

TROSSARD !! 🇧🇪



Superbe passe de l'ailier belge qui trouve très bien Maupay pour le 0-2 des Seagulls. #NEWBHA pic.twitter.com/P0MsqRMDWd — VOOsport (@VOOsport) September 20, 2020

L'homme en forme

S’il n’a pas encore eu les honneurs d’une sélection, l’ancien Diablotin Dodi Lukebakio y prétendra peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Déjà double buteur en Coupe la semaine dernière, Lukebakio a à nouveau fait trembler les filets lors de la large victoire du Hertha Berlin au Werder (1-4). Avec, également, un impeccable Dedrick Boyata en défense centrale, côté berlinois.

😲 | Une grosse frappe de Dodi Lukebakio pour confirmer l'avance du

Hertha BSC juste avant la mi-temps ! 😍#SVWBSC pic.twitter.com/EXuN0V7lxN — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 19, 2020

Ils sont (toujours) dans le bon

Et que dire des débuts de Timothy Castagne avec Leicester City? Buteur le week-end dernier, l’Ardennais s’est, lui aussi, mué en passeur ce week-end. Il a offert le premier but des Foxes à Harvey Barnes et provoqué l’autobut d’Erik Pieters en début de seconde période. Il a d’ailleurs, pour la deuxième fois consécutive, été élu homme du match.

À côté de lui, Youri Tielemans et Dennis Praet ont aussi un bon pied dans la deuxième victoire de rang des Foxes. Avec, notamment, le premier but de la saison pour le plus âgé des deux anciens Anderlechtois. Des performances qui font avancer Leicester City: six sur six pour débuter? Les Foxes n’avaient plus connu un départ aussi festif depuis la saison de leur titre (2015-2016).

Dries Mertens a, lui aussi, commencé sa saison avec la manière. C’est le Diable Rouge qui a lancé le Napoli sur le chemin du succès à Parme. Sur la lancée de ses prestations avec les Diables Rouges pour celui qui avait trouvé le chemin des filets au Danemark et en Islande en Ligue des Nations. Le meilleur buteur de l’histoire du Napoli (126 buts désormais) est prêt à faire encore grimper son record dans les prochains mois.

Thibaut Courtois fait également monter ses statistiques personnelles. Si le Real a été incapable de faire sauter l’organisation de la Real Sociedad (0-0), le portier belge a enregistré sa première clean sheet de la saison. Avec, notamment, un arrêt décisif en fin de première mi-temps. De bon augure pour l’ancien Genkois, qui arbore désormais le numéro 1 à Madrid. Une clean sheet et un match nul également pour Koen Casteels, accroché avec Wolfsburg par le Bayer Leverkusen.

Jason Denayer a, pour sa part, fait son match dans l’arrière-garde lyonnaise contre Nîmes (0-0), mais l’OL n’est pas à la hauteur depuis le début de saison : avec un maigre bilan de 5 points sur 12, les Gones pointent à une modeste 12e place au classement de la Ligue 1.

Départ réussi en revanche pour Thomas Meunier, qui disputait son tout premier match de Bundesliga, et qui a, comme Axel Witsel et, dans une moindre mesure, Thorgan Hazard, participé à la victoire tranquille du Borussia Dortmund contre ‘Gladbach.

La mauvaise nouvelle pour Thorgan Hazard

C’est d’ailleurs de Dortmund qu’est tombée la mauvaise nouvelle du week-end côté belge. Buteur et passeur en Coupe, Thorgan Hazard était évidemment dans le onze du Borussia samedi, mais il a dû quitter la pelouse après 19 minutes de jeu seulement. Touché aux ischios, le Brainois sera absent plusieurs semaines et manquera, à coup sûr, le déplacement à Augsbourg de samedi prochain et la Super Coupe, contre le Bayern, dans dix jours. Sa participation aux deux prochaines rencontres de Ligue des Nations avec les Diables est également menacée.

Ils attendent leur tour

Mais le week-end n’a pas été festif pour tous les Diables Rouges actifs à l’étranger. Et ils sont quelques-uns à avoir peu (ou pas du tout) joué. Michy Batshuayi et Adan Januzaj, de retour de blessure, se sont contentés d’un petit quart d’heure avec Crystal Palace et la Sociedad. Toby Alderweireld et Divock Origi sont restés sur les bancs de Tottenham et Liverpool, tandis que Christian Benteke, comme la semaine dernière, était absent de la feuille de match. Tout comme Eden Hazard, pas encore prêt à reprendre du service.