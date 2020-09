Jean-Michel Aulas: "Je veux le garder, mais s'il part j'ai déjà un plan"

Memphis Depay sera-t-il toujours Lyonnais au 6 octobre ? Selon les derniers échos de L'Equipe, le Néerlandais n'exclut pas d'honorer sa dernière année de contrat lyonnaise afin de choisir tranquillement sa future destination d'ici l'été prochain et négocier aussi au passage une belle prime à la signature avec son futur club.

"Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. C'est une belle proposition", a confié Aulas ce vendredi dans Le Progrès.

Une belle proposition que Depay n'a pas acceptée pour le moment, peut-être aussi parce qu'il espère toujours pouvoir signer au Barça, qui s'est séparé ces derniers jours de plusieurs joueurs tels que Rakitic, Vidal, Semedo et Luis Suarez.

"Actuellement, les finances du Barça ne permettent pas la transaction", répond Aulas. J'aurais aimé que Memphis reste... Maintenant, il n'y a jamais rien d'impossible. Tout a été fait pour qu'il reste. S'il ne reste pas, on s'adaptera.On a Rayan Cherki. J'en ai parlé avec Rudi Garcia. Si Memphis nous quitte, Rayan prendra plus de place. On croit beaucoup en lui.