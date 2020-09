Trois buts annulés, puis la délivrance: drôle d'après-midi pour Francesco Caputo

Près de 80 ans plus tard, La Spezia a rejoué en Serie A.

Quelques semaines après avoir obtenu son ticket pour la Serie A via les barrages, La Spezia a joué le premier match de son histoire en en Serie A, dimanche après-midi. Mais le promu ne gardera pas un grand souvenir de son premier match parmi l'élite. Pourtant, c'est bien La Spezia avait répondu au but d'ouverture de Filip Djuricic, via Andrey Galabinov.

Mais l'après-midi a tourné au cauchemar en seconde période pour les nouveaux venus. Domenico Berrardi, sur penalty, et Gregoire Defrel ont permis à Sassuolo de s'échapper au score. Avant que l'homme de la rencontre, Francesco Caputo ne soit enfin récompensé. Après voir vu trois de ses buts annulés pour hors-jeu, l'attaquant de Sassuolo a inalement trouvé l'ouverture à la 76e minute de jeu.