23 mois de galère et un retour gagnant pour Dan Amartey à Leicester

Les Foxes ne sont pas prêts d'oublier la folle soirée qu'ils ont vécue à Manchester, dimanche. Impressionnante d'efficacité, l'équipe de Brendan Rodgers a fait tomber, avec la manière, l'un des favoris au titre en Premier League.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, cette rencontre a, aussi, salué le retour aux affaires de Dan Amartey. Victime d'une sérieuse blessure à la cheville, le latéral ghanéen n'avait plus joué en Premier League depuis le 27 octobre et un match contre West Ham.

VERY GRATEFUL 🙏🏾 🙏🏾🙏🏾



Thanks for all the support and messages.



That felt really good !!! pic.twitter.com/gGRkYkwF6i