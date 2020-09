Les deux dangers à éviter pour les Diablotins

Les U21 belges sont à deux doigts de se qualifier pour le prochain Euro, mais Jacky Mathijssen sait que ce n'est pas encore fait.

Après avoir dompté l'Allemagne à deux reprises, les Diablotins ont pris la tête de leur groupe et ils ont désormais leur sort entre les mains: trois victoires dans les trois derniers matchs et la qualification sera en poche.

Jacky Mathijssen en est conscient, mais veut éviter que son groupe tombe dans l'excès de confiance. "C'est quelque chose que l'équipe A sait faire et qu'on doit encore apprendre. Il faudra confirmer. Après un gros match, il faut aussi être capable de ne pas louper des 'plus petits' matchs", insiste-t-il.

L'autre danger sur lequel le sélectionneur a insisté cet après-midi, en conférence de presse, c'est l'esprit de revanche qui pourrait animer ses troupes contre le Pays de Galles, la seule équipe victorieuse contre la Belgique depuis le coup d'envoi de ces éliminatoires. "On l'a vu avec l'’Allemagne. Ils sont venus ici avec l'envie de se venger et après 20 minutes, ils ont pris une carte rouge. On devra jouer avec nos qualités, prendre ce match au sérieux, mais rien de plus.