La seule femme arbitre de Bundesliga range le sifflet

Bibiana Steinhaus, seule arbitre féminine de Bundesliga, a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 41 ans.

Bibiana Steinhaus aura terminé sa carrière d'arbitre sur une dernière grande rencontre : la Supercoupe d'Allemagne entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ce mercredi. Première et unique femme jusqu'à aujourd'hui à avoir arbitré au plus haut niveau du football allemand, Steinhaus avait débuté en D2 masculine et était avant cela une référence du football féminin, ayant dirigé la finale du Mondial 2011, des JO 2012 ou encore de la Ligue des Champions 2017.