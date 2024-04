L'avenir d'Alexis Saelemaekers est presque scellé : contrat longue durée en vue

Il y a quelques jours de cela, nous vous informions (lire ici) qu'Alexis Saelemaekers avait fait un choix clair : celui de ne pas retourner à l'AC Milan. Le latéral belge se plaît à Bologne, où il dispute une belle saison (27 matchs, 3 buts, 3 assists), et veut y rester.

Désormais, le journaliste italien Nicolo Schira affirme qu'un départ définitif pour Bologne est proche. Le club d'Émilie-Romagne dispose d'une option d'achat à 10 millions d'euros, et l'accord est donc facile à trouver entre Milan et Bologne. Saelemeakers devrait signer jusqu'en 2028.

