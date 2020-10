📷 Lukaku et Courtois se chauffent avant leur duel en Ligue des champions

Les différentes poules sont désormais connues en Ligue des champions. De son côté, le Real Madrid affrontera le Shakhtar Donetsk, le Borussia Mönchengladbach et... l'Inter Milan.

De quoi nous offrir deux duels entre deux Diables Rouges : Thibaut Courtois et Romelu Lukaku.

Sur Twitter, les deux joueurs ont déjà annoncé la couleur et le serial buteur des Italiens a laissé un petit message à son compatriote : "Après dix ans, on se retrouve une nouvelle fois l'un contre l'autre".

After 10 years against each other again 👀👀👀👀... https://t.co/jbEZQON28A