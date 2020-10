Bundesliga : Schalke à nouveau corrigé, Cologne et Bornauw tombent à domicile, Stuttgart et Mangala partagent face au Bayer

Le RB Leipzig et Schalke 04 croisaient le fer pour le compte de la 3e journée de Bundesliga.

Schalke était en quête de rachat pour son début de saison catastrophique, qui a d'ailleurs coûté sa place d'entraineur à David Wagner. La tâche n'était toutefois pas aisée en déplacement à Leipzig, et cela se confirmait sur la pelouse. Bozdogan sur un auto-but (31e), Angeliño (35e) et Orban (45'+2) mettaient le RB en position très confortable à la pause.

En deuxième période, Halstenberg sur pénalty (80e) enfonçait Schalke et Benito Raman (resté sur le banc toute la rencontre) un peu plus. Les Königsblauen restent lanterne rouge avec zéro points et 15 buts encaissés en 3 rencontres.

Dans les autres rencontres, Bornauw (titulaire) et Cologne se sont inclinés à domicile 1-3 face au Borussia M'gladbach des oeuvres de Plea (14e), Lainer (16e) et Stindl sur pénalty (56e). Rexhbecaj (84e) sauvait l'honneur pour Cologne, qui est classé 16e.

Stuttgart avec Mangala titulaire partageait l'enjeu face au Bayer Leverkusen (1-1) avec des buts de Schick (7e) pour les visiteurs et une égalisation en fin de match pour Stuttgart via Kalajdzic (76e). Stuttgart se classe 6e.

Francfort - Hoffenheim 2-1

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1-0