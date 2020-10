Le Barça prête Jean-Clair Todibo pour deux saisons

Jean-Clair Todibo (20 ans) évoluera lors des deux prochaines saisons au Benfica, en prêt payant depuis le FC Barcelone. Le club lisboète paie 2 millions d'euros au Barça et disposera d'une option d'achat à hauteur de 20 millions au terme du prêt.

LATEST NEWS! Agreement with Benfica for loan of @jctodibo