🎥 La Premier League est prévenue, James Rodriguez est de retour !

Après plusieurs saisons passées dans l'ombre, James Rodriguez retrouve son meilleur niveau sous les ordres d'un coach qu'il connaît bien.

À cheval entre le Real Madrid et le Bayern Munich durant ces six dernières années, l'international colombien a rejoint Everton en septembre. Et depuis son arrivée en Angleterre, le milieu de terrain de 29 ans semble au meilleur de sa forme, comme en témoignent les derniers chiffres révélés par Squawka.

En effet, d'après le site de statistiques, sur les cinq premières journées de Premier League, le numéro 19 des Toffees a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. La dernière assist remonte d'ailleurs à seulement quelques minutes puisque son offrande sur corner pour Michael Keane a permis à son équipe de revenir au score face à Liverpool dans le derby du Merseyside (voir vidéo ci-dessous).

L"égalisation d'Everton grâce à Keane, sur un assist de James 👌#EVELIV pic.twitter.com/Yse9jJRoWl — VOOsport (@VOOsport) October 17, 2020

La carrière de James Rodriguez restera à jamais marquée par la Coupe du Monde 2014 au Brésil durant laquelle il avait ébloui la planète foot. Mais depuis lors, l'ancien joueur de l'AS Monaco a eu du mal à confirmer les attentes placées en lui. À Everton, James Rodriguez semble avoir trouvé l'environnement idéal pour se remettre sur pied en retrouvant Carlo Ancelotti, un entraîneur qui l'a déjà connu à Munich et à Madrid et qui l'apprécie.