Manchester United engrange, la Juve gaspille, le Barça surpris

La Juventus en Italie, Manchester United, en Angleterre, et le Barça en Espagne ont clôturé le programme de ce samedi chargé sur les pelouses européennes. Avec des surprises à la clé.

Avec des fortunes diverses pour les Red Devils et les Bianconeri. Les Mancuniens ont rapidement été menés à Newcastle, suite à un autobut de Luke Shaw après seulement deux minutes de jeu. Mais Harry Maguire a égalisé 20 minutes plus tard et complètement relancé Manchester United.

Mais il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir l'équipe d'Ole Gunnar Solksjaer émerger. Bruno Fernandes a placé les Red Devils aux commandes de la rencontre à la 86e, Aaron-Wan Bissaka et Markus Rashford ont terminé le travail dans les arrêts de jeu (1-4).

Soirée plus délicate en revanche pour la Juventus de Turin, privée de Cristiano Ronaldo. Simeon Nwankwo avait ouvert le score pour Crotone, c'est Alvaro Morata qui a égalisé (1-1). Deux nouveaux points de perdus pour la Vieille Dame qui reste coincée à la quatrième place, à quatre points du leader l'AC Milan.

Et soirée pourrie, enfin, pour le Barça. Jaime Mata a ouvert le score pour Getafe sur penalty et le Barça n'a pas été capable de revenir au score. Première défaite de la saison pour Ronald Koeman et les Blaugrana qui occupent la neuvième place de Liga avec un maigre bilan de sept points sur 12.