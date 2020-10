Wayne Rooney à l'isolement malgré un test covid négatif

Wayne Rooney était entré en contact avec un proche positif au coronavirus.

Devant, pour le coup, également passer le test covid à son tour, l'ancien international anglais a annoncé le résultat de son test qui était négatif. Malgré cela, Rooney devra tout de même observer 14 jours de quarantaine et manquera trois rencontres avec Derby.

Une situation frustrante pour l'ancienne gloire des Red Devils : "Je viens de recevoir les résultats de mon test et je n'ai pas le virus. J'en suis soulagé pour moi et ma famille, mais en colère et triste de devoir me mettre à l'isolement et pmanquer des rencontres importantes pour Derby", communiquait le joueur sur son compte Twitter.

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial