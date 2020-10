Michael Laudrup est "triste" pour Eden Hazard: "On a besoin de joueurs comme lui"

Ancien du Real, le Danois espère revoir Eden Hazard à 100% avec le Real, "mais au plus le temps passe, au plus ça devient difficile", estime-t-il.

Convaincu par les qualités du joueur belge, Michael Laudrup est "triste" pour le capitaine des Diables Rouges. "J'espère qu'il reviendra, mais le problème, c'est qu'au plus tu vieillis, au plus c'est difficile de revenir à ton meilleur niveau", estime le Danois dans un entretien accordé à la BBC.

Et pourtant, le champion d'Europe 1992 et ancien joueur du Real, adore Eden Hazard. "Je l'ai souvent regardé jouer avec Chelsea et les Diables Rouges et je l'ai toujours apprécié", insiste-t-il. "Je pense que ça manque de joueurs de ce type, qui n'hésitent pas à prendre le ballon et à y aller en un-contre-un ou en même en un contre deux."

"On a besoin de ça", ajoute encore Michael Laudrup qui espère très vite revoir Eden Hazard sur les pelouses avec le maillot du Real.