Luka Jovic menacé de six mois de prison en Serbie !

L'attaquant du Real Madrid avait brisé le confinement pour participer à une fête privée en Serbie au printemps dernier.

Luka Jovic (22 ans) risque gros : d'après le média serbe Tanjug, six mois de prison auraient été requis à l'encontre du buteur du Real Madrid suite à sa sortie en mars dernier pour fêter l'anniversaire de sa compagne, et ce en plein confinement. C'est la peine requise par le parquet, et qui doit ensuite être analysée par le tribunal de Belgrade.

Si les chances de voir l'attaquant international serbe derrière les barreaux sont minces, on imagine que Jovic, en difficulté sur le plan sportif, se serait bien passé de cette polémique ...