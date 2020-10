🎥 Les plus beaux buts de la deuxième journée de Ligue des Champions

Qui aura les honneurs du but de la semaine en C1? Ils ne sont plus que quatre en compétition.

Comme chaque semaine, le compte Twitter de la Ligue des Champions propose à ses followers de voter pour le but de la semaine a sélectionné quatre des buts inscrits mardi et mercredi. Le but victorieux de Joshua Kimmich pour le Bayern à Moscou, l'égalisation de Duvan Zapata pour l'Atalanta contre l'Ajax, le but d'ouverture de Marcus Thuram contre le Real et le but de Tokmak Nguen contre le Dynamo Kiev sont en piste.

Duvan Zapata fait même coup double puisqu'il est également nominé, aux côtés de Moïse Kean, de Joao Felix et de Marcus Rashford pour le titre de joueur de la semaine.