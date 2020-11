Aubry De Koster quitte Tubize

Il avait rejoint les Sang et Or en mars 2020 et avait géré la procédure en réorganisation judiciaire demandée par le club, qui accusait une dette initiale de 1,8 million d'euros.

Le manager de Tubize, Aubry De Koster, qui avait pris la succession des Coréens de Sportizen, quitte le club. "L’AFC Tubize et Aubry De Koster ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat. Le club remercie Aubry pour le travail effectué lors de cette année 2020 particulièrement difficile", a annoncé le club brabançon.