Maurizio Zamparini veut que Paulo Dybala rejoigne le Real Madrid

Pour l'ancien président de Palerme, l'Argentin doit absolument quitter la Juventus Turin.

Maurizio Zamparini s'inquiète pour la carrière de son ex-attaquant. "Je suis toujours convaincu qu'il est le nouveau Messi", a lâché l'Italien pour Tuttosport. "Dybala, en plus d'être un champion, est un très bon gars. Et je ne peux pas comprendre pourquoi beaucoup ont tendance à l'oublier. Que Dybala ne parte pas de Serie A est un blasphème. Paulo aurait dû suivre mon conseil il y a trois ans et quitter Turin. Je lui ai dit. Son football est rempli de fantaisie, il ressemble plus à l'Espagne, Barcelone ou le Real Madrid", souligne l'homme d'affaires.

"Le conseil que je lui donne aujourd'hui est le même : 'Paulo, quitte la Juventus et va au Real Madrid'. Peut-être dès janvier. Ce serait un accord pour tout le monde. Pour lui et pour la Juventus, qui a déjà essayé de le vendre. Paulo est un champion et non pas un second couteau. À la Juventus, il y a déjà Cristiano Ronaldo, un vrai phénomène. Dybala doit aller jouer le rôle de Ronaldo dans un autre grand club."