🎥 Yannick Carrasco dribble Ter Stegen et ouvre le score face au Barça !

À peine de retour et déjà décisif : pas fit pour la sélection, Yannick Carrasco était titulaire face au FC Barcelone et a ouvert le score avec finesse !

Sur un contre madrilène et une sortie kamikaze de Marc-André ter Stegen, Yannick Carrasco s'est offert un joli but en dribblant le portier barcelonais avant de calmer placer de loin dans le but vide pour mettre l'Atlético Madrid aux commandes. Une belle façon pour le Diable Rouge de fêter son retour après plusieurs semaines d'absence suite à une blessure musculaire !