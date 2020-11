Chelsea domine à Newcastle et prend la tête du championnat !

La Premier League a un nouveau leader (temporaire) : Chelsea l'emporte à Newcastle United et s'empare de la tête du championnat, à égalité de points avec Leicester City.

Chelsea aura pris Newcastle à la gorge dès la première période (79% de possession à la pause), mais se sera cassé les dents sur Darlow, portier des Magpies, jusqu'à la 10e minute et ... un contre-son-camp de Federico Fernandez (0-1). Et quand ce n'est pas Darlow qui tient son équipe dans le match, c'est Timo Werner qui loupe le break en croisant trop sa frappe à la demi-heure de jeu.

Newcastle, cependant, se montre bien incapable de se montrer dangereux malgré de meilleures intentions en seconde période et après que Werner ait encore pris la mauvaise décision en face-à-face, l'Allemand se rattrape : un superbe déboulé en contre et une passe vers Tammy Abraham, qui double enfin la mise (0-2, 60e).

Chelsea fait le break et assure sa victoire du côté de St James-Park



Longstaff heurtera la barre d'une grosse frappe des 25 mètres, Werner pensera tuer le match mais se verra signalé hors-jeu dans la foulée ; le score ne bougera plus et Chelsea s'empare de la tête du championnat (18 points) en cette ouverture de journée, probablement pas pour longtemps puisque Leicester City (18), Tottenham, Liverpool (17) et Southampton (16) peuvent détrôner les Blues.