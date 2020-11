OFFICIEL: Burnley prolonge deux joueurs

Burnley a fêté sa première victoire de la saison face à Crystal Palace en prolongeant deux joueurs en fin de contrat.

Burnley a prolongé ce mercredi le contrat de deux joueurs arrivés en fin de contrat au mois de juin 2021.

Le club anglais a blindé le bail de Jay Rodriguez (31 ans) et Matej Vydra (28 ans). L'attaquant anglais et l'avant-centre tchèque ont rempilé jusqu'en juin 2022 avec les Clarets entraînés par Sean Dyche. Le premier cité avait signé son retour à Turf Moor durant l'été 2019, en provenance de West Bromwich Albion, tandis que le second s'était engagé au cours du mercato estival 2018 alors qu'il portait le maillot de Derby County.

Cette saison, Jay Rodriguez a disputé huit matches toutes compétitions confondues, pour six apparitions en Premier League, sans but marqué. Matej Vydra a également pris part à huit rencontres dont cinq en championnat, pour deux buts en Carabao Cup. Vainqueur lundi de son premier match de la saison contre Crystal Palace (1-0), Burnley occupe la 17e place du classement avec cinq points et se rendra ce samedi à Manchester City, dans le cadre de la 10e journée.