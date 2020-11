Un joueur de l'OL prévient le PSG

Avec un neuvième match de suite sans défaite, l'Olympique Lyonnais se pose plus que jamais comme un candidat sérieux au titre en Ligue 1 Uber Eats.

Interrogé par nos confrères de RMC Sport ce lundi, Houssem Aouar (22 ans) a évoqué les ambitions de l'Olympique Lyonnais cette saison. Le milieu de terrain français en a profité pour glisser un petit avertissement au Paris Saint-Germain, le tenant du titre.

"En étant à l’Olympique Lyonnais, que ce soit un PSG rayonnant ou un peu moins devant, on se doit de regarder le plus haut possible. On est l’un des plus grands clubs européens, donc on a les plus grands objectifs. Cette saison, on a ce manque en Ligue des champions, mais ça nous laisse un peu plus de jours de récupération, un peu plus de force pour le week-end. On veut aller le plus haut possible, essayer de tout remporter. (...) La saison est très serrée, on peut le voir au classement. Ça va être une Ligue 1 pleine de suspense, ça nous donne encore plus de motivation", a lâché le joueur des Gones. Le PSG et les autres écuries de L1 sont prévenus !