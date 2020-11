Premier League : Leicester City et ses Diables Rouges surpris à domicile, West Ham prend la mesure d'Aston Villa

Surprise ce soir en Premier League où les Foxes et leurs Diables Rouges ont été surpris à domicile par Fulham (1-2).

Leicester City-Fulham 1-2

Malgré les présences des Diables Rouges Tielemans et Praet et des Anglais Vardy et Maddison dans le onze de départ, Leicester City a chuté à domicile et rate ainsi l'occasion de remonter sur le podium.

Les coéquipiers d'Odoi et Kebano, absents au coup d'envoi, ont ouvert le score via Lookman (30e), 0-1. Ivan Cavaleiro a ensuite doublé la mise (38e), 0-2. Les Foxes ont réduit le score via Barnes (86e) mais cela n'a pas suffi. Les Cottagers en profitent pour sortir de la zone rouge et grimpent à la 17ème place. Leicester City est 4ème.

West Ham-Aston Villa 2-1

Ogbonna (2e) et Bowen (46e) ; Grealish (25e)