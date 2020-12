🎥 Bundesliga : Le Borussia Dortmund et Witsel calent encore, Bornauw et Casteels se quittent dos à dos

En attendant le match au sommet entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, quatre matchs se tenaient cet après-midi pour le compte de la 10e journée de Bundesliga.

Eintracht Francfort-Borussia Dortmund 1-1

Le Borussia Dortmund a de nouveau calé et perdu des points ce week-end. Seul Axel Witsel était titulaire du côté du BvB. Thorgan Hazard est resté toute la partie sur le banc et Thomas Meunier, blessé, était absent.

Rapidement menés après un but de l'ancien Trudonnaire Kamada (9e), les Marsupiaux égaliseront après la pause grâce une belle frappe singée Reyna (56e), 1-1. Le score ne bougera plus, Witsel et co grimpent à la troisième place.

Fribourg-Borussia M'gladbach 2-2

Lienhart (32e) et Grifo (sp 49e) ; Embolo (23e) et Plea (50e)

Cologne-Wolfsburg 2-2

Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels étaient évidemment alignés d'entrée de jeu.

Thielmann (18e), Duda (43e) ; Arnold (29e), Weghorst (47e)

Arminia Bielefeld-Mayence 2-1

Prietl (21e), Doan (31e) ; Stoger (82e)