Zlatan Ibrahimovic voulait dire stop l'été dernier

Revenu au Milan AC l'hiver dernier pour une pige de six mois, le géant suédois (39 ans, 9 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) a finalement décidé de poursuivre l'aventure cette saison.

Et dire qu'au départ, Zlatan Ibrahimovic avait fait le choix de mettre un terme à sa carrière. "Pioli m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai répondu : 'Non, je ne vais pas continuer. Ça suffit. Ma famille est aussi importante, je suis seul ici, c'est un sacrifice. Pour six mois, c'est bien, mais je ne veux pas rester une année de plus'", a raconté l'attaquant suédois sur Sky Sport Italia.

"Puis quelque chose a changé", explique le géant suédois. "Je ne voulais pas avoir de regrets. J'ai appelé Milan et j'ai décidé de continuer", a conclu Ibracadabra qui ne doit pas regretter aujourd'hui au vu de son excellent début de saison.

Avec 10 buts, Zlatan est l'actuel meilleur buteur de Serie A. En tête de la Serie A, les rossoneri sont heureux d'avoir pu le conserver.