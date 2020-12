🎥 La belle surprise des supporters de Wolverhampton à Raul Jimenez

Offensivement, l'absence du Mexicain manque cruellement aux Wolves à l'heure actuelle.

Plusieurs jours après sa terrible collision avec David Luiz contre Arsenal, Jimenez avait tenu à rassurer ses supporters de son bon état en publiant une vidéo.

De retour chez lui après une semaine à l'hôpital, les supporters ont tenu a encourager leur joueur. Ces derniers ont récolté près de 22 000 euros. 8 000 euros ont été utilisés pour la création d'une superbe banderole et le reste de la somme a été reversé à une association choisie par le joueur.

Touché par ce geste, Raul Jimenez a remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant ce processus difficile : "Cela signifie tout pour moi."

Amazing! I am very grateful to all the people who have been supporting me during this process. To my fans, to my teammates, to all who have sent their love, it means everything to me and my family. Thank you very much! pic.twitter.com/WkyhPYmLra